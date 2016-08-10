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    Рибери вернулся в общую группу

    Вчера «Бавария» провела открытую тренировку перед матчем за Суперкубок Германии. Ее посетило около 1 500 болельщиков. Положительные изменения видны в восстановительном процессе Франка Рибери. Во вторник француз вернулся к тренировкам в общей группу после повреждения приводящей мышцы. Арьен Роббен и Джером Боатенг продолжают залечивать свои травмы. А Хаби Алонсо, пока еще занимающийся по индивидуальной программе в тренировочном центре, присоединится к команде уже в ближайший четверг.

    27-летний защитник команды Хольгер Бадштубер приближается к тому, чтобы вернуться к тренировкам, но пока он вынужден работать индивидуально.

    Источник: ФК «Бавария»

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    10.08.2016 11:51
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