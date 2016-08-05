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    Стали известны возможные соперники «Краснодара» по четвертому отборочному раунду ЛЕ

    «Краснодар» в третьем отборочном раунде Лиги Европы уверенно взял верх над «Биркиркарой» и вышел в следующую стадию турнира.

    Команда Олега Кононова попала в число сеяных команд и в заключительном раунде квалификации встретится с одним из клубов, не получившим посев.

    Несеяные: АЕК (Кипр), «Арука» (Португалия), «Астана» (Казахстан), «Астра» (Румыния), «Бейтар» (Израиль), «Брондбю» (Дания), «Габала» (Азербайджан), «Гетеборг» (Швеция), «Грассхоппер» (Швейцария ), «Динамо» (Грузия), «Истанбул (Турция), «Локомотива» (Хорватия), «Османлыспор» (Турция), «Партизани» (Албания), «Русенборг» (Норвегия), «Сендерийск» (Дания), «Славия» (Прага, Чехия), «Тренчин» (Словакия), «Хайдук» (Хорватия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Шкендия» (Македония).

    Жеребьевка четвертого раунда Лиги Европы состоится 5 августа в в Ньоне и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2016 01:38
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +67

      Lenine 5 августа 2016, 11:59

      Жеребьевка в группах 1/2 и 3/4 проводится одновременно. ©уефа.ру

      Раз так отдельно написали, то видимо сперва 1/2 отжеребятся до талой, потом засыплют в чаши 3/4 и тоже до талой?

      Значит Краснодару могут достаться только половина из этой кучи. Или я не так понял?
      "Габала" (AZE), "Славия" (CZE), "Брондбю" (DEN), "Грассхопперс" (SUI), "Астра"* (ROU), "Партизани"* (ALB), "Шкендия" (MKD), "Истанбул Башакшехир" (TUR), "Гетеборг" (SWE), "Црвена Звезда"* (SRB), "Сендерюске" (DEN), "Хайдук" Сплит (CRO)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67

      Lenine > Lenine 5 августа 2016, 13:36

      http://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/
      Судя по картинке точно отдельно жеребилово

      0
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      Рейтинг: +70

      макс438 5 августа 2016, 11:38

      Только не Спарта или Красная Звезда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67

      artem27066 5 августа 2016, 10:24

      Лучше бы Краснодару выпал Гетеборг

      -1
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      Рейтинг: +17365

      Garrincha58 5 августа 2016, 09:25

      хотелось бы Габалу Астану или Динамо ТБ

      -1
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      ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs > Garrincha58 5 августа 2016, 09:51

      а мне бы наоборот не хотелось, потому что я бы хотел чтобы все они тоже играли в групповой стадии

      0
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      Рейтинг: +13

      Кузенька 5 августа 2016, 09:24

      у многих желание, чтобы Краснодару достался Арука (Португалия). По зубам и рогам этот клуб для прохода в группы. Плюс еще минус 1 команда у Португалии

      3
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      Рейтинг: +546

      Nayturs > Кузенька 5 августа 2016, 09:51

      Это точно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 5 августа 2016, 08:56

      Да какой АЕК? Нужна «Арука» (Португалия) - прямых конкурентов за 6 место в таблице коэффициентов надо давить!

      3
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > SunRomeS 5 августа 2016, 09:05

      Правильно

      0
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      Рейтинг: -8

      pfrfhgfnmt 5 августа 2016, 08:44

      как и сан-гален, хочу АЕК !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +319

      семенчик 5 августа 2016, 08:27

      ghjqlen

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 августа 2016, 07:37

      Желаю Краснодару и АЕКу дальнейших побед! АЕК молодец наказал
      свиней за высокомерие и неумение играть в футбол, отправив их в
      баню отмываться от навоза. Промесу, Зе Луиш, Анонисту, Бокетти и
      др. пора уходить из этого свинарника. Жалко Федуна столько денег
      затратил и всё впустую.

      1
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 5 августа 2016, 05:55

      Я уверен, что никто из этого списка не хотел бы напороться на рога быка;)

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