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    Ари: «Краснодар» ставит задачу стать чемпионом»

    Нападающий «Краснодара» Ари выразил эмоции после победы в поединке первого тура РФПЛ против «Томи» (3:0), в котором бразильцу удалось отметиться забитым мячом. Также игрок рассказал о том, какие задачи ставят перед собой «быки» на предстоящий сезон.

    «Наша задача – стать чемпионами. Нужно в каждой игре выкладываться по полной – и в чемпионате, и в Лиге Европы. Здорово, что сегодня победили. Но по-другому и нельзя, ведь очень важно выигрывать в домашних матчах. Я забил гол и сделал две голевые передачи, для меня это очень важно, я хочу помогать команде», – сказал Ари в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.08.2016 01:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 августа 2016, 11:46

      Увы как только команда начинает кричать о чемпионстве -это можно сказать однозначно КРАХ .Ведь сыгран только один тур пока.

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 2 августа 2016, 11:32

      не обкакайтесь!!! ха-ха-ха

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 августа 2016, 07:39

      Так держать, давай в каждом матче по голу...

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