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    Симонян: «В пропущенном голе «Спартака» от АЕКа виноват Ещенко»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян разобрал момент с пропущенным голом «Спартака» от АЕКа (1:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Ещенко должен был встречать своего оппонента. А нападающий оказался ближе к воротам, чем защитник. Сложно винить БоккеттиАлвес блестяще исполнил удар головой. И у Реброва шансов не было спасти команду. Других моментов у киприотов не было. Да и эпизод с голом голевым мог бы и не стать», – заявил Симонян.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.07.2016 08:34
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 29 июля 2016, 11:31

      физика как и предыдущий сезон видать слабовата . Подсели и валялись как пенсионеры.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      Врач Зенита 29 июля 2016, 10:32

      Как врач, заявляю, что Симонян прав.
      Но я уверен, что самый популярный клуб России, сможет пройти дальше в ЛЕ, что трудно сказать о моем Зените.

      2
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      Рейтинг: +1126

      richi 29 июля 2016, 09:26

      Чего это Бокетти то не виноват? Именно он проиграл позицию Алвесу и позволил пробить ему по воротам.

      2
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      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 29 июля 2016, 09:08

      Ещенко кинулся на игрока. Боккети не удержал Алвеса. Виноваты оба.

      4
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 > СЛАВА 81 29 июля 2016, 11:29

      И Ребров выручает редко

      4
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      Рейтинг: +17785

      ilichkadr 29 июля 2016, 09:08

      Боккетти в очередной раз проморгал, поэтому Алвес блестяще и исполнил удар головой. Ещенко здесь не причем, а с Боккетти пора распрощаться. В Рубине он еще бегал, а в Спартаке только вес и набрал.......

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 29 июля 2016, 09:02

      Ну в Москве -это не на Киприотском солнце-думаю здесь они их сделают.

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