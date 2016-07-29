Симонян: «В пропущенном голе «Спартака» от АЕКа виноват Ещенко»

Первый вице-президент РФС Никита Симонян разобрал момент с пропущенным голом «Спартака» от АЕКа (1:1) в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

«Ещенко должен был встречать своего оппонента. А нападающий оказался ближе к воротам, чем защитник. Сложно винить Боккетти – Алвес блестяще исполнил удар головой. И у Реброва шансов не было спасти команду. Других моментов у киприотов не было. Да и эпизод с голом голевым мог бы и не стать», – заявил Симонян.