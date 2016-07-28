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    «Биркиркара» примет на своем поле «Краснодар»

    В четверг, 28 июля, «Краснодар» на выезде стартует в Лиге Европы матчем с экзотическим клубом с Мальты «Биркиркара». Зачастую случаются неприятные неожиданности именно в матчах с малознакомыми клубами у российских команд. Болельщики «быков» рассчитывают, что эта участь избежит их любимцев.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Биркиркара» – «Краснодар». Начало в 20:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.07.2016 19:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 28 июля 2016, 21:02

      думаю краснодар 3 положит

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 28 июля 2016, 16:24

      Надо выигрывать ! Удачи !!!

      0
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      Рейтинг: +168

      Фантомас 67 28 июля 2016, 16:21

      "Быки", вперёд! Порвём "Биркиркару" на тряпки!

      0
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      Рейтинг: +345

      zadira56 28 июля 2016, 12:52

      2:0 выиграем

      0
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