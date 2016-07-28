«Спартак» сыграет на выезде с АЕКом в Лиге Европы

В четверг «Спартак» открывает для себя евросезон матчем третьего раунда Лиги Европы против АЕКа на выезде. Российские болельщики всегда требовательно подходят к старту красно-белых в Еврокубках, но «Спартак» давно не радует фанатов успехами. Возможно, этот сезон начнется в более положительном ключе? Узнаем совсем скоро!

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча АЕК – «Спартак». Начало в 18:00, не пропустите!