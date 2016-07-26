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    «Байер» не намерен платить 19 миллионов за Драговича

    Спортивный директор «Байера» Руди Феллер опроверг информацию, что леверкузенцы достигли договоренности с киевским «Динамо» по трансферу защитника Александара Драговича за 19 миллионов евро. По слова функционера, переговоры еще продолжаются и об указанной сумме речи не идет.

    «Это же просто бред! Переговоры продолжаются, но сумма в 19 миллионов не обсуждается. Тем более нам некуда торопиться, ведь наш основной центральный защитник Омер Топрак никуда не уходит», – сказал Феллер.

    В прошедшем розыгрыше УПЛ Драгович принял участие в 17 встречах, заработав две желтые и одну красную карточку.

    Источник: Kicker.de

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    26.07.2016 15:50
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