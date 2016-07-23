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    Ватцке: «Гетце в «Боруссии» сможет вернуться на топ-уровень»

    Исполнительный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке уверен, что возвращение в команду Марио Гетце поможет игроку вернуться на прежний уровень.

    «Мы не сомневаемся, что наш тренер Томас Тухель сделает так, что Гетце вновь станет играть так, как он это умеет. Он был на топ-уровне перед уходом из нашей команды. В «Баварии» он потерял уверенность в своих силах», – заявил Ватцке.

    В прошедшем сезоне Гетце провел в Бундеслиге 14 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре голевые передачи.

    Источник: Bild

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    23.07.2016 08:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 23 июля 2016, 08:49

      Ага, надейтесь!
      Кагава, Шахин вернулись?

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