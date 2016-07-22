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    «Челси» заинтересован в покупке Кавани

    «Челси» не оставляет попыток приобрести в летнее трансферное окно нападающего высокого уровня. Лондонский клуб пытался заполучить форварда «Реала» Альваро Морату, но «сливочные» ответили отказом. Теперь «синие» обратили внимание на Эдинсона Кавани из «ПСЖ».

    Как сообщает Le 10 Sport, англичане готовы заплатить за игрока сборной Уругвая до 50 миллионов евро.

    В прошлом сезоне чемпионата Франции Кавани провел 32 матча, в которых забил 19 голов. Его рыночная стоимость составляет 40 миллионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 08:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +806

      тигрик 22 июля 2016, 17:20

      в описании структуры клуба тренером стоит Гус,смените пожалуйста,не актуально...и состав подчистите, Рамиреса уже нет

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > тигрик 22 июля 2016, 17:30

      Да Бомбардир за этим вообще не следит. Как набросали в начале сезона так оно и осталось...
      ПЫСЫ "крутость" сайта зависит от мелочей...

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 22 июля 2016, 09:24

      Вот это другое дело , а не то что там всякие Мораты, Лукаки...

      -1
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      Рейтинг: +70

      макс438 22 июля 2016, 09:21

      Не отдадут, самим нужен

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