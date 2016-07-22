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    Лига Европы. Стали известны все пары 3-го раунда квалификации

    В ночь на пятницу завершились все матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, после чего определились все пары соперников на 3-м этапе отбора.

    «Спартак» сыграет с АЕК из Кипра, а «Краснодару» в соперники досталась мальтийская «Биркиркара».

    Первые матчи 3-го раунда пройдут 28 июля, ответные – 4 августа.

    Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

    «Локомотива» (Хорватия) – «Ворскла» (Украина)

    «Грассхопперс» (Швейцария) – «Аполлон» (Кипр)

    «Гент» (Бельгия) – «Виторул» (Румыния)

    «Адмира Ваккер» (Австрия) – «Слован» Л (Чехия)

    «Гетеборг» (Швеция) – ХИК (Финляндия)

    «Видеотон» (Венгрия) – «Мидтъюлланд» (Дания)

    «Вест Хэм» (Англия) – «Домжале» (Словения)

    «Шкендия» (Македония) – «Млада» (Чехия)

    «Генк» (Бельгия) – «Корк Сити» (Ирландия)

    «Торпедо-БелАЗ» (Белоруссия) – «Рапид» В (Австрия)

    «Хераклес» (Голландия) – «Арока» (Португалия)

    «Истанбул» (Турция) – «Риека» (Хорватия)

    «Герта» (Германия) – «Брондбю» (Дания)

    «Лилль» (Франция) – «Габала» (Азербайджан)

    «Абердин» (Шотландия) – «Марибор» (Словения)

    «Аустрия» (Австрия) – «Спартак» Тр (Словакия)

    «Османылспор» (Турция) – «Нымме Калью» (Эстония)

    АИК (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция)

    «Елгава» (Латвия) – «Бейтар» (Израиль)

    «АЗ Алкамаар» (Голландия) – «Янина» (Греция)

    «Биркиркара» (Мальта) – «Краснодар» (Россия)

    «Славия» (Чехия) – «Риу Ави» (Португалия)

    «Люцерн» (Швейцария) – «Сассуоло» (Италия)

    «Войводина» (Сербия) – «Динамо» Мн (Белоруссия)

    «Пандурий» (Румыния) – «Маккаби» Т-А (Израиль)

    АЕК (Кипр) – «Спартак» М (Россия)

    «Сент-Этьен» (Франция) – АЕК (Греция)

    «Александрия (Украина) – «Хайдук» (Хорватия)

    «Заглембе» (Польша) – «Сендерюске» (Дания)

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2016 01:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 25 июля 2016, 21:33

      У Краснодара соперник просто подарок, у Спартака - каверзный, ага.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +103

      никорос 23 июля 2016, 10:35

      норм, наши должны проходить

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 22 июля 2016, 13:22

      вот и посмотрим 28-го что сотворил Дима Аленичев,удачи спартаку и краснодару

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      hodyrev 22 июля 2016, 05:53

      Краснодар должен обыгрывать,а вот Спартак 50/50 киприоты сильные,примерно равные по классу,но ставлю на проход киприотов

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 22 июля 2016, 05:39

      увы, без Казахстанских команд уже((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 22 июля 2016, 05:15

      Спартак просто обязян пройти

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 22 июля 2016, 04:10

      вполне проходимые соперники

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 22 июля 2016, 03:21

      Блять, ну вот опять! АЗ АлкАмаар!!! Вы там пьяные чтоль новости выкладываете? Да и Яннина правильно пишется!!

      5
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