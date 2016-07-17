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    Месси намерен подписать с «Барселоной» новый пятилетний контракт

    Лидер «Барселоны» Лионель Месси намерен продлить контракт с клубом. Аргентинский форвард готов поставить подпись под новым пятилетним соглашением. По условиям нынешнего контракта футболиста с каталонцами сумма отступных за него составляет 250 миллионов евро.

    Ранее сообщалось о готовности Месси сменить клубную прописку, а одним из претендентов на игрока назывался «Челси».

    Источник: Mundodeportivo

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    17.07.2016 10:15
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +51

      петр1975 19 июля 2016, 22:59

      Парни Месси никогда не перейдет в другую команду. Он не дурак. Он просто игрок одной команды. Смысла менять нет. Я его понимаю.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +271

      artem 81 17 июля 2016, 16:13

      в этом сезоне барса огонь

      0
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      Рейтинг: +6896

      sochi-2013 17 июля 2016, 14:34

      Самому то не интересно попробовать в другой команде? Всем интересно, а ему нет.))
      Платят и ладно. Кот из мульта.

      1
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      Рейтинг: +319

      alexfor > sochi-2013 17 июля 2016, 18:15

      а зачем идти на понижение уровня?

      0
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      Рейтинг: +6896

      sochi-2013 > alexfor 17 июля 2016, 20:33

      Ну, в деньгах он не потеряет (скорее наоборот), а вот доказать свой уровень в другой команде, это было бы достойно.
      Тебе бы не хотелось посмотреть на него в Англии? Мне так очень.

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 17 июля 2016, 13:05

      Красавчик Messi

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 17 июля 2016, 12:52

      А разговоров то было)))

      1
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 17 июля 2016, 11:58

      И в сборную он вернется..

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse 17 июля 2016, 11:30

      А как же тюрьма?

      0
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      Рейтинг: +319

      alexfor > Apocalypse 17 июля 2016, 11:32

      а кто нас будет радовать лучшим футболом?

      1
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      Рейтинг: +36

      ArMBoY_FunBarca 17 июля 2016, 11:09

      Если еще сыграет и в ЧМ2018,то будет все ништяк.

      0
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      Рейтинг: +124

      marshal9 17 июля 2016, 11:09

      правильно

      0
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 17 июля 2016, 10:41

      Молодец

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