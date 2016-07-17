Месси намерен подписать с «Барселоной» новый пятилетний контракт

Парни Месси никогда не перейдет в другую команду. Он не дурак. Он просто игрок одной команды. Смысла менять нет. Я его понимаю.
Лидер «Барселоны» Лионель Месси намерен продлить контракт с клубом. Аргентинский форвард готов поставить подпись под новым пятилетним соглашением. По условиям нынешнего контракта футболиста с каталонцами сумма отступных за него составляет 250 миллионов евро.
Ранее сообщалось о готовности Месси сменить клубную прописку, а одним из претендентов на игрока назывался «Челси».