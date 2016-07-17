Месси намерен подписать с «Барселоной» новый пятилетний контракт

Лидер «Барселоны» Лионель Месси намерен продлить контракт с клубом. Аргентинский форвард готов поставить подпись под новым пятилетним соглашением. По условиям нынешнего контракта футболиста с каталонцами сумма отступных за него составляет 250 миллионов евро.

Ранее сообщалось о готовности Месси сменить клубную прописку, а одним из претендентов на игрока назывался «Челси».