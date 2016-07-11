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    Аленичев: «Секрет Португалии в командной игре»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев отметил не только Криштиану Роналду в сборной Португалии на Евро-2016, но и командную игру.

    «Уверен, что все португальцы, как и мы, рады первому в истории выходу на Кубок Конфедераций и ждут выступления на турнире. У меня остались друзья в Португалии, где я провел важную часть своей карьеры, поэтому я очень рад, что сборная этой страны добилась такого успеха.

    Безусловно, Роналду выделяется в сборной Португалии, но, думаю, секрет ее успеха в том, что она показала по-настоящему командную игру», – сказал Аленичев.

    Напомним, сборная Португалия обыграла Францию в финале Евро-2016 в дополнительное время со счетом 1:0.

    Источник: ФИФА

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    11.07.2016 08:30
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 11 июля 2016, 12:58

      А другие команды? Все команды показали командную игру.

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