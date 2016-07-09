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    Сахо: «Я пережил нелегкое время, но всегда знал, что не сделал ничего плохого»

    Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо прокомментировал решение УЕФА снять с него все обвинения в употреблении допинга.

    Напомним, что француз провалил допинг-тест после матча Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед» и был наказан предварительной дисквалификацией на 30 дней. Позже игрок был оправдан, а теперь УЕФА сообщил о закрытии дела.

    «Я рад, что все закончилось. Я пережил нелегкое время, но всегда знал, что не сделал ничего плохого. С нетерпением жду, когда вернусь в команду и начну предсезонную подготовку со своими одноклубниками», – заявил Сахо.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    09.07.2016 07:26
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