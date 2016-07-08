Гвардиола: «Хочу попробовать свои силы на стадионах со сквозняками и плохими полями»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что побудило его перейти на работу в АПЛ.
«Я здесь, чтобы доказать себе, что я могу. В «Барселоне» у меня было все, включая лучшего игрока в истории и множество футболистов из собственной академии; потом я работал в «Баварии» – клубе с огромным опытом.
АПЛ – следующий тест. Мне было бы комфортно, если бы я остался там, где был. Мы хотим играть так, как хотим именно мы все, а не только я.
Я никогда не участвовал в боксинг дэй, никогда не играл на стадионах со сквозняками и плохими полями. Так почему бы не попробовать поиграть на ветре и холоде?
Реализовать себя в таких условиях – моя личная амбиция», – сказал Гвардиола.