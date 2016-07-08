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    Гвардиола: «Хочу попробовать свои силы на стадионах со сквозняками и плохими полями»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о том, что побудило его перейти на работу в АПЛ.

    «Я здесь, чтобы доказать себе, что я могу. В «Барселоне» у меня было все, включая лучшего игрока в истории и множество футболистов из собственной академии; потом я работал в «Баварии» – клубе с огромным опытом.

    АПЛ – следующий тест. Мне было бы комфортно, если бы я остался там, где был. Мы хотим играть так, как хотим именно мы все, а не только я.

    Я никогда не участвовал в боксинг дэй, никогда не играл на стадионах со сквозняками и плохими полями. Так почему бы не попробовать поиграть на ветре и холоде?

    Реализовать себя в таких условиях – моя личная амбиция», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    08.07.2016 19:00
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +37

      silay 8 июля 2016, 23:25

      добро пожаловать в фнл Пеп)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 8 июля 2016, 23:21

      Хм... Ну тогда будем рады видеть в Амкаре

      1
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      ...
      Рейтинг: +58

      Lakhamu > barbardir 9 июля 2016, 07:19

      в Амкаре лучший стадион с искусственным покрытием в России

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +115

      rm4612 8 июля 2016, 21:42

      А Гвардиола то троллить умеет...

      0
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      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 8 июля 2016, 21:40

      .....ну зачем так из далека намекать на зенит???....гм.....а может и сборную россии??? (типун мне на язык)....после капелло, мы же не знаем, сколько мудко может отмыть из бюджета РФ!!!!....гм.....а хосеп коммерсааааант!!!!!

      1
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Саня БУБА 8 июля 2016, 21:44

      Пеп хочет быть спартанцем.

      0
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      Рейтинг: +284

      Kano 8 июля 2016, 21:08

      АПЛ манить.

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > Kano 8 июля 2016, 21:37

      Твоя моя не понимать

      0
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      Рейтинг: +115

      rm4612 > 8 июля 2016, 21:41

      Комментарий удален.

      0
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      Рейтинг: +6894

      sochi-2013 8 июля 2016, 20:27

      По заголовку подумал, что он в Россию собрался.

      11
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 8 июля 2016, 20:18

      Вот своими словами всю АПЛ опустил, поля корявые, сквозняки задувают и как бедные английские ТОП-клубы играть то на них могут?

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      Рейтинг: +187

      teodogat 8 июля 2016, 20:08

      Баварию развалил, на очереди МС...

      1
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      Рейтинг: +402

      Tri 8 июля 2016, 20:03

      команды ФНЛ ждут)))

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +120

      Kosmotoga 8 июля 2016, 19:40

      сколько пафоса

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