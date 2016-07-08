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    Санчес: «Счастлив от перехода в «Баварию»

    Новичок «Баварии» Ренату Санчес признался, что рад такому развитию своей карьеры – он готов стать одним из ключевых футболистов в составе мюнхенцев.

    «Я счастлив от перехода в «Баварию», а клуб может радоваться тому, что я буду защищать его цвета. Ставлю перед собой большие цели, я хочу выигрывать в «Баварии» титулы.

    Я готов продолжить в «Баварии» с того места, на котором остановился в «Бенфике». Там я был ключевым игроком. Хочу помочь своей новой команде в том, чтобы она быстро добилась успехов», – сказал Санчес.

    Напомним, этим летом Санчес стал игроком «Баварии». Он перешел из «Бенфики». Срок соглашения рассчитан до 2021 года.

    Источник: Bild

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    08.07.2016 09:04
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    Комментарии1
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    • ...
      Рейтинг: -17

      -SHERLS 8 июля 2016, 10:33

      Да такого чучела Баварии и не хватало!

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