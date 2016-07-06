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    Карвахаль восстановился после травмы

    Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль рассчитывает в ближайшее время вернуться к тренировочному процессу после восстановления от травмы, которую он получил в финальном матче Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Я уже залечил свою травму и очень хочу начать подготовку к новому сезону», – заявил Карвахаль.

    Напомним, что из-за повреждения подвздошно-поясничной мышцы второй степени футболист пропустил Евро-2016 во Франции. В прошедшем сезоне Карвахаль сыграл в 22 матчах чемпионата Испании, в которых отметился четырьмя результативными передачами.

    Источник: Marca

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    06.07.2016 08:15
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