Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Мамаев и Кокорин? Поведение кандидатов в сборную России будет обязательно учтено»

    Президент РФС Виталий Мутко оценил поступок нападающего Александра Кокорина и полузащитника Павла Мамаева, которые за одну ночь в отпуске потратили 250 тысяч евро на шампанское, отметив, что поведение игроков будет учитываться при отборе кандидатов в сборную России.

    «Какое это имеет отношение к чемпионату мира? Сборная закончила выступление на чемпионате Европы. Перед командой стояла конкретная задача. Команда не вышла из группы. Выступление неудовлетворительное. Речь идет о том, с какой отдачей ребята выступали.

    Сейчас нет главного тренера, посмотрим, кто это будет и кого он пригласит. Поверьте, поведение кандидатов в сборную будет обязательно учтено. Каждый проводит время в меру своей воспитанности», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.07.2016 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 июля 2016, 18:33

      Самый простой способ избавиться от Мутко и его компании -- это не ходить на стадионы.
      При пустых трибунах поиграют пару матчей , может тогда УЕФА проверит доходы российских клубов.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +90

      greck > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 июля 2016, 18:55

      что-то может поменяться, только со сменой руководства страны...и никак иначе....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8014

      nik55 5 июля 2016, 18:04

      гнать и мудко и всю сборную на ферму навоз носить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон 5 июля 2016, 17:56

      Пока у руля стоит Мудко в футболе ни чего не поменяется!Отдайте 250 тысяч евро детям инвалидам,а не на бухло тратьте!Ну а если и тратите,то делайте все по сромному!Суки конченные!!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО > джон базелон 5 июля 2016, 18:36

      Мутко не самостоятельная фигура.Он выполняет четкие указания Путина.
      Умные и самостоятельные люди Путина не устраивают.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +853

      джон базелон > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 июля 2016, 21:30

      Согласен.Но мне его рожа все равно не нравиться,так и хочется с ноги врезать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      STatham 5 июля 2016, 17:55

      3,5 млн Евро в год - у Кокорина.
      3,3 млн Евро в год - у Дзюбы.
      Итого каждый в год получает по 245 млн руб. Причем без премий за выход на Евро и прочее.
      245 млн. руб. БЛЯТЬ! это если человек получает 30000 руб в месяц - должен работать 680 лет, блять чтобы их зарплату за год заработать?

      У меня вопрос - Вы ах*ели там уже???

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Авторитетный 5 июля 2016, 19:44

      Вы не в том кабинете))) Надо туда...поближе к взяткам)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 5 июля 2016, 17:39

      Плевок в сторону болельщиков.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 5 июля 2016, 17:34

      Мамай так и притягивает говно к себе

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +186

      STatham > acer2003 5 июля 2016, 17:42

      +100500

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 5 июля 2016, 17:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какая разница?У них отпуск.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 июля 2016, 17:25

      Судя как Мутко пивко давил в раздевалке, заявка на стартовый состав у них уже весомая )))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 5 июля 2016, 17:19

      Я нисколько не защищаю наших сборников,но можно подумать,что если бы наши вышли из группы,проиграли в 1/8,а потом также кутили, то все бы говорили - заслужили,пусть кутят

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2016, 17:18

      Сам в раздевалке с горла пиво пил,как в питерской подворотне.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11