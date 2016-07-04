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    Ломбертс обсудит с президентом «Зенита» свой трансфер

    Защитник «Зенита» Николас Ломбертс встретится с руководством клуба для обсуждения своего возможного перехода в другую команду. Об этом сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.

    «На данный момент все клубы, заинтересованные в Николасе, ждут решения «Зенита» по поводу его будущего. В ближайшее время Николас должен встретиться с президентом клуба для обсуждения трансфера в другой клуб.

    Пока что нам непонятна позиция «Зенита», и после встречи она должна проясниться. Когда она состоится, я пока не могу сказать, так как с президентом «Зенита» непросто встретиться, он занятой человек.

    Николас провел в «Зените» девять сезонов и очень много сделал для «Зенита». Ему очень нравится клуб, город и друзья. Но спустя девять лет пришло время также подумать и о семье», — сказал Верхлуст.

    Ранее сообщалось, что Ломбертсом интересуются «Аякс», ПСВ, «Андерлехт» и «Брюгге».

    Источник: ТАСС

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    04.07.2016 21:01
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 4 июля 2016, 23:28

      Удерживать в жёстком порядке никто не заинтересован.

      Когда будет предложена адекватная компенсация - дверь открыта.

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