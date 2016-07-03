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    Барцальи: «Через несколько лет никто и не вспомнит, что мы сделали все»

    Защитник сборной Италии Андреа Барцальи прокомментировал результат матча 1/4 финала против команды Германии (1:1; 5:6 в серии пенальти).

    «Мы действительно сделали все возможное. К сожалению, мы остались проигравшими, и я думаю, что от всего хорошего, что мы сделали, в памяти не останется ничего.

    Все, что останется – это разочарование. Через несколько лет никто и не вспомнит о том, что национальная команда действительно отдала все силы.

    Мы хорошо провели время вместе и хотели бы, чтобы это продолжалось. Мы расстроены», – сказал Барцальи.

    Источник: Football Italia

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    03.07.2016 01:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +97

      Кудайберген 3 июля 2016, 08:01

      Сделали все? Скорее ничего. Без обид конешно. Но автобус ставить у ворот любой может

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 3 июля 2016, 01:52

      Мы всегда знали и знаем,что Италия - подарок для футбольного гурмана.И этот Евро показал,что скуадра в полном порядке!Фантастическая коматда!Побед!

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