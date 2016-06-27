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    Часть суммы за переход в «МЮ» Мхитарян оплатит самостоятельно

    Стали известны некоторые подробности возможного перехода полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед».

    Сообщается, что немецкий клуб хочет получить за него 26 миллионов фунтов, однако манкунанцы не готовы платить такую сумму за футболиста, который через год станет свободным агентом .

    При этом сам Мхитарян хочет перейти в «МЮ», который обещает ему четырехлетний контракт с зарплатой в 65 тысяч фунтов в неделю, и поэтому готов частично оплатить свой трансфер из собственных средств.

    Источник: The Sun

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    27.06.2016 20:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -242

      kauk 28 июня 2016, 16:47

      зачем мю платить пусть армян сам за себя платит всю сумму

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 27 июня 2016, 22:49

      Кагава номер 2??

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 27 июня 2016, 21:42

      Писали же ранее...что зп 10млн...в год....что то опять новенькое....бомбардир мля.....редактора вообще не помнят чтоли что пишут

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 27 июня 2016, 20:58

      65 тысяч в неделю? Что-то маловато )) У Руни 300 в неделю.

      2
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