Часть суммы за переход в «МЮ» Мхитарян оплатит самостоятельно

зачем мю платить пусть армян сам за себя платит всю сумму
Стали известны некоторые подробности возможного перехода полузащитника дортмундской «Боруссии» Генриха Мхитаряна в «Манчестер Юнайтед».
Сообщается, что немецкий клуб хочет получить за него 26 миллионов фунтов, однако манкунанцы не готовы платить такую сумму за футболиста, который через год станет свободным агентом .
При этом сам Мхитарян хочет перейти в «МЮ», который обещает ему четырехлетний контракт с зарплатой в 65 тысяч фунтов в неделю, и поэтому готов частично оплатить свой трансфер из собственных средств.