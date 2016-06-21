Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Березуцкий: «Надо что-то делать с российским футболом»

    Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал поражение команды в матче с Уэльсом (0:3).

    «Сегодня мы готовились сыграть в атакующий футбол. Не получилось. Получили пару контратак, и все. У нас было два момента, у них – десять.

    Дело в том, что нам надо растить молодежь. Все по делу, нет у нас звезд. Надо что-то делать с российским футболом.

    Футболистам надо уезжать в Европу. Делаем какие-то лимиты, но на пользу это не идет. Футбол в России не на высоком уровне, надо что-то менять», – заявил Березуцкий.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.06.2016 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии42
    ...
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 21 июня 2016, 07:53

      Пожалуй, самое провальное выступление на чемпионатах за последние 8-10 лет. Есди раньше, можно сказать, где-то не хотели, то сейчас, увы, мы показали все на что способны.
      На мой взгляд:
      1. надо пересмотреть состав сборной, в которой стараться использовать сыгранные в клубе связки (пример Игнашевич-Березуцкий, Мамаев-Смолов). Тот же Дзюба забивает много за счет связки с Халком, в сборной это не сработает, увы.
      2. Сделать систему отбора игроков в товарищеских матчах. К примеру, нападающий показал в клубе хорошую игру, взяли в сборную - провел три игры, играл как ветошь, не забил ни одного гола - садишься на скамейку.
      3. Отмена лимита на легионеров полностью. Только это не означает, что надо сразу бежать покупать Халков, Витселей и прочих, эти деньги надо пускать на развитие молодежи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      muhhamad 21 июня 2016, 03:37

      проблема нашей сборной в том что нету игроков мирового уровня игроклв нужно отпраыить туда в европу я незнаю германию а еше лучше испанию англию тоже можно

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > muhhamad 21 июня 2016, 03:54

      Куда отправлять???? Это посылка что-ли.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      muhhamad 21 июня 2016, 03:35

      100 процент согласен с березутским

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 21 июня 2016, 03:21

      Кастрировать вас с братом.И еще пару челов.И все будет ОК.И Мудко зарыть.И все будет с футболом ГУТ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 21 июня 2016, 02:30

      надо менять. да... вернуть Аршавина Павлюченко Семака Зырянова Колодина Жиркова. они бы получше сыграли на сегодняшний день

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      бочаров 21 июня 2016, 02:08

      надо вас с братом менять

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2016, 02:07

      Первый раз такое, три напа в основе и НИ ОДНОГО забитого гола от них, зачем, спрашивается, надо было трижды наступать на одни и те же грабли?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2016, 01:56

      Хреново, совсем хреново.........защита не играла вообще........наверное нужен серьезный тренер, умеющий дать установку команде к победам, а молодых хороших игроков в России хватает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      AVAR-05 21 июня 2016, 01:56

      полено заговорило

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 21 июня 2016, 01:39

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что делать с российским футболом? 1) отправить на пенсию всё старичьё, 2) немедленно начать работу по выращиванию молодых талантов, взяв на это деньги из карманов,прежде всего, забугорных баблососов и проворовавшихся чиновников, 3) резко сократить количество легионеров. На какое-то время наш футбол потеряет зрелищность, но поднимет голову талантливая молодёжь и всё наладится, 4) ввести возрастной лимит на отъезд наших игроков за границу,например, не отпускать раньше 30 лет. Сейчас каждый подающий надежды юнец мечтает о забугорье, а попадая туда, плотно застревает на лавке и теряет свой талант...

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 > multiscan 21 июня 2016, 02:13

      Полный бред, о чем ты?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 > multiscan 21 июня 2016, 02:14

      3 и 4 пункт твоего сочинения меня просто убил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2339

      CSKA471 > multiscan 21 июня 2016, 02:15

      Ты из бразилии чтоли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > CSKA471 21 июня 2016, 03:21

      Что за цска страшно?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +300

      bomilazdeshnii > multiscan 21 июня 2016, 03:47

      Золотые слова, а тебя минусуют. Как-будто в лимите все дело. Затрахали уже отменой этого лимита. Отменим и ,херак, за 2 года чудо произойдет.... Ушлепки.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11