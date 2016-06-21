Березуцкий: «Надо что-то делать с российским футболом»

Пожалуй, самое провальное выступление на чемпионатах за последние 8-10 лет. Есди раньше, можно сказать, где-то не хотели, то сейчас, увы, мы показали все на что способны.
На мой взгляд:
1. надо пересмотреть состав сборной, в которой стараться использовать сыгранные в клубе связки (пример Игнашевич-Березуцкий, Мамаев-Смолов). Тот же Дзюба забивает много за счет связки с Халком, в сборной это не сработает, увы.
2. Сделать систему отбора игроков в товарищеских матчах. К примеру, нападающий показал в клубе хорошую игру, взяли в сборную - провел три игры, играл как ветошь, не забил ни одного гола - садишься на скамейку.
3. Отмена лимита на легионеров полностью. Только это не означает, что надо сразу бежать покупать Халков, Витселей и прочих, эти деньги надо пускать на развитие молодежи.
Защитник сборной России Василий Березуцкий прокомментировал поражение команды в матче с Уэльсом (0:3).
«Сегодня мы готовились сыграть в атакующий футбол. Не получилось. Получили пару контратак, и все. У нас было два момента, у них – десять.
Дело в том, что нам надо растить молодежь. Все по делу, нет у нас звезд. Надо что-то делать с российским футболом.
Футболистам надо уезжать в Европу. Делаем какие-то лимиты, но на пользу это не идет. Футбол в России не на высоком уровне, надо что-то менять», – заявил Березуцкий.
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