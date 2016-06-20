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    Педро: «Хотел бы завершить карьеру в «Барселоне»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Педро, ныне выступающий за «Челси», рассказал о своих шансах вернуться в каталонский клуб.

    «Хотел бы я вернуться в «Барселону"?. Мой ответ очевиден, поскольку это великий клуб, за который выступают очень хорошие игроки и который поддерживают отличные болельщики. Всегда говорил, что планирую завершить карьеру именно там, но знаю, что сделать это будет очень сложно.

    Президент «Барселоны» сказал, что двери клуба для меня всегда открыты. Это очень важно для меня», – отметил Педро.

    Источник: ESPN

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    20.06.2016 13:57
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 20 июня 2016, 20:35

      охранником на ноу камп

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5

      Karakulov 20 июня 2016, 18:48

      ну ты внатуре педро

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