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    На матче Россия – Словакия Венгер просматривал Кокорина

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посетил матч второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными России и Словакии (1:2).

    На этом матче Венгер присутствовал в роли эксперта для телевидения, однако источник сообщает, что французский специалист также просматривал нападающего россиян Александра Кокорина.

    Футболист был заменен во втором тайме и результативными действиями в этой встрече не отметился.

    Напомним, ранее уже появлялась информация о том, что «Арсенал» интересуется Кокориным.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.06.2016 23:23
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +84

      Wiskey 19 июня 2016, 12:44

      какой нафиг кокорин...кто это!!!!! никтоооо для Арсенала!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +369

      СЛАВА 81 19 июня 2016, 09:34

      Кокорина в чемпионате России надо смотреть, там он более конкурентно способен. А на других турнирах он бесполезен, как и товарищи.

      0
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 июня 2016, 09:01

      ага...кокорина он просмотрел....в смысле не заметил..)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Ховрино 446 19 июня 2016, 08:01

      просматривал... и просмотрел...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 19 июня 2016, 07:15

      новости, от которых Венгер просто охуевает......или в лучшем случае он о них вобще не знает))

      5
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > fakel-vrn 19 июня 2016, 07:16

      ХА-ХА

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      опус 2 19 июня 2016, 06:18

      Может Газпром будет доплачивать Венгеру за Кокорина ?

      4
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      Рейтинг: +54

      CheKubana 19 июня 2016, 04:25

      Какой упёрты человек на зенитовские "таланты". Одного мало было, надо ещё попробовать. Только этот вообще мертвый "талант"

      1
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      Рейтинг: +459

      sour12 19 июня 2016, 03:13

      посмеялся на славу....кокорин смый пассивный и бесполезный игрок в сборной по той игре которую он показывает...даже шатов при не готовности физически (из за чего и получил микро травму) хотя бы показывает желание и самоотдачу, очень жаль что из за лимита на легионеров большинство российских игроков не готовы бегать даже 45 минут....

      0
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      Рейтинг: +79

      dmitri80 19 июня 2016, 02:10

      Тогда он должен быть в шоке))

      3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 19 июня 2016, 01:24

      Просматривал КАКАрина,и опупев от его никчемности и дцпшности, просмотрел всё и вся

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