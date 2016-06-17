Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Путин: «Не понимаю, как 200 российских болельщиков отметелили несколько тысяч англичан»

    Президент России Владимир Путин выразил сожаление, что во время чемпионата Европы во Франции происходит большое количество драк и беспорядков среди болельщиков, а также подчеркнул, что ко всем нарушившим должно быть одинаковое отношение.

    «Сейчас идет чемпионат Европы по футболу. По-моему, меньше внимания уже на футбол обращают, чем на драки болельщиков. Очень печально, и я сожалею об этом. Но и здесь мы тоже должны всегда исходить из каких-то общих критериев. И ответственность тоже должна быть максимально персонифицирована. Отношение к нарушителям должно быть одинаково.

    Известен случай, с чего начался чемпионат – драка российских болельщиков с английскими. Ну безобразие, полное. Я, правда, не знаю, как 200 наших болельщиков отметелили там несколько тысяч англичан, не понимаю. Но во всяком случае подход правоохранительных органов должен быть одинаков ко всем нарушителям», – сказал Путин.

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2016 16:45
    Рекомендуем
    Комментарии35
    ...
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 17 июня 2016, 22:46

      ну хорошо подрались но зачем разносить города........пусть тогда все отвечают!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 17 июня 2016, 22:38

      ну парни представте........я с женой и 2х летним ребенком тоже хочу поехать на чем или евро.......и что я буду получать за символику из-за уродов которые играть не могут а болельщики решают вопросы авторитета сборной!!!!!!!!!!!!!! это брееедддддд!!!!!!!!!! это место где болельщики общаются, смотрят на игры отдыхают, это как в 2012 году я ездил в Одессу с невестой на тот момент, кайф, люди норм, отношение класс, был в Затоке пляжи Одессы, и в Одессе, да ходили пьяные Украинцы и орали найти бы русского отпиздить) да, но в целом все норм!!! мир сошел с ума, я хочу дочь отвезти в Одессу, Киев ей по здоровью хорошо там, я нормально ко всем отношусь...........щас это п.здец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! извините!!!!! почему? за что?.........кто то умнее не минусуйте....объясните!!! в чем мы русские так плохи!!!!!????? ну в чем!???? да знаю во время войны мы не только освобождали всех, но и когда деревни освобождали от немцев те кто старше 15 лет расстреливали!!!! да это обратная сторона войны, наши были даже в чем то страшнее захватчиков, но в большей массе мы норм!!!! почитайте сами кроме учебников, вот немцы пришли в деревню к моей бабуле........дом починили, шоколад первый раз в жизни ела....... я норм и 50% норм, кроме малолеток!!!! херня какая то!!!! напишите, даже из украины в чем мы вам поперек горла..............

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 > 88serega88 17 июня 2016, 22:41

      каждая нациЯ это уроды!!!! сами на себя посмотрите!!!! у всех косяки!!!! но на данный момент мы самый ужас!!!! типо!!!! бред!!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 88serega88 18 июня 2016, 09:01

      Империи никто не любит

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 88serega88 18 июня 2016, 09:24

      У нас есть статья УК о подтасовке фактов о войне.Все что противоречит видению истории Мединского,попадает пол эту статью.Будьте осторожнее.Не при Сталине,конечно,живём,но всё-таки.Двушкц заработать можно низа что.С.ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 17 июня 2016, 21:06

      Пр.Путину нужно думать,о том почему 140млн. страна не может воспитать 22 футболиста чтоб на мировой арене футбола мы выглядели достойно...А кто кому пизды дал эт пусть полиция разбирается...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +549

      Жентус 17 июня 2016, 20:01

      200 российских фанатов отметелили несколько тысяч английских, за что их посадили в тюрьму, ибо нельзя так унижать Англию во Франции, только Французы могут так глумиться над Англией, ибо традиция.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      tub-uen > Жентус 17 июня 2016, 21:09

      Французы так не могут,да и не смогут никогда.потому и злятся,их мечты сбываются у других.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 17 июня 2016, 19:13

      Необходимо срочно провести референдум в Марсельской области о присоединении к России-матушке! Куй железо не отходя от кассы как говорится!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 18:36

      Галина Гужвина, профессор математики в университете Лиона (Франция)
      ---
      Всем, кто усомнится в нижеизложенном – обращаться за подтверждениями к Пипо Сона, официанту в Grand, кажется, Cafe de Marseille, единственном нормальном ресторане торгового комплекса La Bourse, чуть в сторону от Canebiere, с видом на Старый Порт и античные развалины Масилии во дворе Музея Истории Марселя.

      Сижу я, значит, там вчера, обедаю. А один официант все поглядывает и поглядывает на меня. Наконец, когда я уже допивала кофий, осмелился, подошел.

      «Мадам, вы – русская?» – спрашивает.

      Ну, я подтверждаю, а сама стыдливо краснею, памятуя, что пережил Марсель два дня назад («Марсель превратился в Бейрут!» – красовалось, снабженное соответствующими картинками, на всех газетных афишах центра города).

      А официант радостно-радостно протягивает мне руку:

      – Я Пипо, мои родители из Ливана! Мадам, я не выразить как обожаю Россию и русских!

      – Но позавчера...

      – Да что позавчера! Российские болелы здорово вломили бритишам, которые у нас тут все крушили-ломали, машину вон мне разбили, а мне подружку надо было к врачу везти – беременная она!

      Я с пацанами, да вообще все мои друзья, вся моя семья – здесь и в Бейруте – мы все были за русских! Только они могут поставить всякую шваль на место! Вы знаете, мадам, мы, затаив дыхание, смотрели тот матч, когда на девяностой минуте русские сравняли счет.

      Мадам! Такого радостного рева, который огласил тогда весь наш квартал – Панье, на севере, знаете, наверно? – вы не слышали нигде и никогда! А потом мы все вышли на улицы и радовались, и целовались, как на Пасху. Я христианин, да.

      Мадам, вы знаете, почему еще я обожаю Россию? Потому что у вас есть Путин, мадам! Когда Путин стукнет кулаком по столу – стол трясется. Когда же наш этот, как его там, что-то тронет свой вялой ручонкой, трясутся только его собственные яйца!

      В этот момент у Пипо зазвонил мобильник:

      – Пардон, мадам, это Белла, моя подружка... да, дорогая? Что? О! Йес! Владимиром назовем! Мадам, мадам, ребята, эй, все, у меня сын будет, представляете?

      Пацан! Только что Белле сделали УЗИ! Гип-гип ура! Владимир будет, мадам! И теперь, я, пожалуй, на Белле-то даже и женюсь!

      Ничего, кроме правды, не изменено ни одного даже имени.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 21:22

      Но почему то он приехал во Францию,а не в Россию.Да и она не в Сельхозинституте нашего Мухосранска преподаёт.Давайте все в Россию!У нас не хватает 12 млн рабочих мест

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 17 июня 2016, 22:04

      Разные люди едут в разные места. Нельзя всем во Францию - но и нельзя всем в Россию.

      На сегодня Россия вторая в Мире по количеству приезжающих к нам иностранцев, причём работать к нам едут не из Бейрута ненужные и далёкие от нашего образа жизни -- а, например, громадным потоком русскоязычные украинцы, белорусы, молдаване, кавказцы, казахи и так далее.

      Не понимаю, что вас не устраивает и что вы хотели бы изменить. Чтобы не ехали белорусы и приехали сирийцы и ливанцы? Вы хорошо подумали?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 08:55

      К нам едут дворники,а уезжают программисты.Хот,к нам едут и топ менеджеры(напр.АВТОВАЗ),но не жить,а капусты подрубить(напо.тренеры)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 18:36

      Защищать футбольных фанатов – дело неблагодарное, да и ненужное, они сами за себя постоят. Но то, в какую переделку российские болельщики попали на Евро-2016 и с каким куражом ответили хамству англичан, вызвало искреннюю и бурную поддержку в России. Как у нас, так и в Европе столкновения в Марселе были восприняты как часть новой холодной войны, геополитического противостояния.

      Казалось, что такого особенного произошло? Подрались фанаты на футбольном турнире – та еще невидаль. В той же Франции, Италии или тем более Англии видали уличные столкновения и похлеще. Взять хотя бы протестующих против изменений трудового законодательства французов, которые в течение нескольких последних месяцев разносили в хлам целые кварталы – и ничего, все нормально.

      Но вот подрались в Марселе русские – и вся Европа на ушах. Караул, русские идут! Задействован спецназ, тысячи полицейских, подняты по тревоге информационные войска.

      В адрес приехавших русских фанатов сыпятся обвинения в экстремизме и чуть ли не в терроризме. Даже угроза ИГИЛ* ушла на задний план, а зря: накануне США, хорошо информированные о планах «халифата», вновь предупредили о возможных терактах в Европе.

      На самом деле вина россиян в марсельском побоище минимальна. Накануне тысячи английских фанатов долгое время беспредельничали в городе, унижая местных жителей и других болельщиков. По мере прибытия российских фанатов они стали издеваться и над ними: осквернение флага, оскорбительные кричалки, угрозы, бросание бутылок и кружек. Додумались даже спеть свидомые песенки вместе с украинскими фанатами про Путина.

      Вообще-то, такое поведение «джентльменов» на выезде – привычное дело. К примеру, у них есть славная традиция мочеиспускания в фонтаны. Тот же Марсель еще в 1998 году на чемпионате мира был буквально разгромлен поклонниками сборной Англии. Французы стерпели тогда, терпели и сейчас.

      Но русские фанаты терпеть не стали: пару сотен человек под слова «Выходила на берег Катюша» разогнали толпу обезумевших от выпитого пива английских дикарей. Жестко и беспощадно, но отнюдь не за рамками правил фанатских разборок. Никто не использовал холодное оружие, не избивал цепями полицейских, как это делали европейские любимчики и борцы за свободу на Майдане.

      Русские не нападали на мирных граждан и жителей Марселя. Наоборот, они в своем роде навели в городе порядок. Но англичан, привыкших к тому, что оскорбление словом не приводит к физическому ответу, а драка заканчивается после первого удара в лицо, такой ответ застал врасплох.

      Дело не только в обиде. Болезненная реакция на столкновения фанатов становится понятной, если учитывать, что они стали очередным актом противостояния русских с англосаксами, развернувшегося сейчас в мире. Оно идет повсюду: в разных регионах планеты и сферах жизнедеятельности.

      В небе Сирии, на Украине и в Донбассе, в экономике (санкции, цены на нефть), в космосе, в политике, и вот теперь вылилось в уличный мордобой. Европа, бряцающая оружием на границах с Россией, вдруг обнаружила в самом центре Евросоюза мощь российских парней, которые в абсолютном меньшинстве и без оружия разогнали толпу английских фанатов, привыкших считать себя безнаказанными.

      Это вызвало страх у европейцев и гордость у россиян. Гордость не за мордобитие, а за установление справедливости – пусть и такой, на уровне фанатских разборок. Европейцы же испугались той самой русской угрозы: им ведь до сих пор кажется, что дразнить медведя можно бесконечно.

      Французские правоохранители, поначалу позволившие русским проучить англичан и даже где-то, как на стадионе, спровоцировавшие столкновения (фан-сектора почему-то были сделаны рядом), вдруг будто с цепи сорвались: автобус с российскими фанатами по пути в Лилль вдруг окружил спецназ, собирались даже штурмовать.

      Вдумайтесь! Вооруженные до зубов «френчи» вместо борьбы с ИГИЛ хотели брать штурмом автобус с безоружными пассажирами с российскими паспортами. Глава МИДа Сергей Лавров вынужден был сделать выволочку французским коллегам, настолько неадекватна была реакция Парижа на «угрозу российских фанатов».

      И вот сегодня пришла новость о том, что трое задержаных ранее российских болельщиков осуждены во Франции на тюремные сроки от одного до двух лет.

      Идеализировать фанатов никто не собирается, да это и невозможно. Фанатские группировки (ультрас, хулиганс), устраивающие столкновения на улицах и избивающие друг друга из-за принадлежности к другому клубу, не могут вызывать симпатий ни у нормальных граждан, ни у государства.

      Они были созданы в Англии для того, чтобы канализировать агрессию молодых горожан в менее опасные формы, чем революционная деятельность, но вскоре превратились в полукриминальные банды, наводящие страх на целые города.

      Футбол отошел на десятый план, а тысячи молодых людей проходили в «фирмах» школу насилия: кровавые столкновения, поножовщина, жизнь по понятиям. Фанатская субкультура построена на унижении «не своих» и агрессии, это разновидность экстремизма.

      Восточная Европа после прихода западной демократии быстро переняла в числе всех ее «прелестей» и движение футбольных хулиганов. В России, Сербии и Польше те приняли истинно славянский характер и масштаб – дрались жестоко и до конца, но «чистыми руками», без ножей.

      Беспорядки, устраиваемые футбольным хулиганьем, становились все разнузданнее, и первым страдал сам футбол, на который перестали ходить семьи с детьми. Матерные кричалки стали самым невинным проявлением фанатизма на стадионе.

      К тому же фанатские группировки активно пытались привлечь к политике в целях дестабилизации страны. В них шла широкая агитация за крайние формы национализма и даже фашизма. На стадионах появились нацистские свастика и зиги, пропагандировались расистские взгляды, и все это под прикрытием патриотизма: «Россия для русских» и тому подобное.

      На той же Украине бандеровская идеология обрела в фанатской среде массу последователей, агрессивный национализм впервые проявился именно на стадионах, а впоследствии фанаты стали одной из боевых сил Майдана.

      Однако в России власти вовремя спохватились и приняли меры по дерадикализации фанатских группировок, чтобы не позволить использовать их в деструктивных целях. Клубам было поручено вести активную работу с их лидерами, была создана официальная структура – Всероссийское объединение болельщиков, через которое государство начало устанавливать контроль за самыми крупными и жестокими «фирмами», удерживая их от необдуманных поступков. Конечно, получилось это не сразу – и беспорядки на Манежке показали, что фанаты все еще остаются большой опасностью.

      Однако в последующие годы движения болельщиков удалось вывести из тени, из-под влияния криминала и политических манипуляторов. И уже при попытке «майдана» на Болотной площади в 2012 году на улицы не вышел ни один из ультрас. Некоторые из них открыто заявили о неприятии майданных технологий и поддержке российской власти. Другие же заявили о своей аполитичности.

      В последние годы российские фанаты ведут себя гораздо спокойнее, уважительнее к другим зрителям, вежливее, что ли, хотя драки между собой по-прежнему жестоки. На международных турнирах они оказывают красочную поддержку сборной и не позволяют другим фанатам оскорблять цвета страны. Это важный момент на самом деле в таких соревнованиях.

      Но если на Евро-2012 нападение на польских хозяев турнира было неоправданным, пусть тоже как ответ на провокации, то в Марселе все было более чем адекватно. Россиян не просто провоцировали, их пытались унизить – и не столько их самих, сколько страну. За такое хамство англичан надо было давно проучить. Не случайно даже некоторые европейцы благодарили россиян за показательный разгон в Марселе.

      Раздаются упреки, что фанаты подставили сборную России и навредили имиджу страны перед ЧМ-2018. Но это смешно. О каком имидже можно говорить, когда против России развернута масштабная кампания очернительства, в том числе и в спорте.

      Западу не нужны какие-то поводы, чтобы ввести санкции или запреты. Они эти поводы сами придумают и красиво подадут в любой момент. Телеканал ARD и другие всегда к услугам: хлебом не корми, дай Россию разоблачить.

      Даже если бы российские фанаты молча терпели провокации англичан и заискивали перед УЕФА, при необходимости у игроков сборной России нашли бы какой-нибудь мельдоний и выбросили из турнира. Потому что это их спорт и их правила, в которых есть равные, а есть те, кто равнее. В последнее время они уже даже не играют в демократию, но напрямую диктуют свою волю, даже если та противоречит всяким нормам приличия.

      Другое дело, что сборная России с такой слабой игрой вряд ли вынудит УЕФА забеспокоиться и прибегнуть к дисквалификации. Наверное, было бы даже лучше и почетнее покинуть Евро-2016 в качестве жертвы евробюрократов, испугавшихся победителей битвы в Марселе, чем после поражения на футбольном поле.

      В России принято стыдиться проявления насилия в ответ на насилие, особенно за рубежом, и в этом есть здоровое христианское чувство. Однако случай в Марселе на Евро-2016 особый – русские увидели здесь проявление справедливости, пусть и на уличном уровне, когда зарвавшегося гопника, наводившего ужас на всю округу, наконец-то проучили на доступном ему языке.

      Раз уж подобное неуместно на уровне межгосударственных отношений, и в ответ на агрессию «партнеров» Кремль, чувствуя ответственность за мир во всем мире, вынужден отвечать озабоченностью и призывами к переговорам, то пусть хотя бы российские фанаты ответят по-пацански.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 21:23

      Уважаемый, нам, конечно, интересны чьи-то там мысли, мнения и "анти-мнения" в т.ч. Но тут, как я понимаю, люди делятся исключительно своими. И если вдруг у Вас нет своего, если уж тырите где-то инфу, если не можете пересказать чужую статью своими словами, то будьте, пожалуйста, любезны указать в сторону источника. Хотя бы кавычками со значком ©.
      Спасибо.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 21:24

      Похоже на " Комсомольскую Правду" 1980 года

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 22:06

      Я очень люблю указывать источники. Но на Соккере меня приучили до автоматизма, что указываешь чужой интернетадрес - тебе бан 10 суток. Поэтому попрошу вас выделить любой абзац и вставить в строку запроса поисковика - вам тут же высветится источник. Простите за неудобство.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > андрей андреев 17 июня 2016, 22:07

      Я рад, что вам понравилось.
      Что дальше?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 23:09

      Речь не о том, что кому-то нужен источник (я не веду речи о прямой ссылке), а о том, что не указывая, что тот существует, Вы словно приписываете текст себе. Это, мягко говоря, вводит в заблуждение. Я, например, читаю немало отзывов. Ваших тоже. Хотя далеко не все мне симпатичны, не могу не признать, что во многих из них присутствуют умные мысли, которые вольно или невольно вызывают определенный интерес и к Вашей личности. Не могу, да и не хочу пока сказать, насколько тот хорош или плох, просто он есть. Есть, как и ко многим. Читая отклики, так или иначе рисуешь в голове картинку о человеке, составляешь портрет. И если бы мой или чей-то интерес был мизерным, хочется, чтобы он отражал характер человека по существу. Потому репосты без сноски, на мой взгляд, дают неверное представление о человеке, искажая, а порой и переворачивая всю его суть. К тому же многие, если им действительно нужна "внесайтовская" информация, думается, сами пойдут и отыщут.
      И кстати, не знаю, как там на "Соккере", а здесь, на мой взгляд, вполне адекватное руководство и понапрасну (а может, и зря?) никого еще не придушило.
      Вы, вроде, неглупый человек и потому надеюсь теперь меня поняли.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > ШарКий вояж в ТуЛузу 17 июня 2016, 23:20

      Разумеется, всё сказанное вами я понимаю и безоговорочно принимаю. Я уже попросил прощения за неудобство. Я уже рассказал рецепт, которым сам пользуюсь, когда встречаю явно перекопированное и мне интересно, откуда. Мне очень жаль, что так получается. Для меня нет никакого смысла присваивать чужое, потому что я пишу своё и мой стиль не подделывают - а я не умею подделывать чужие стили. Мы находимся на неакадемическом сайте, я купаюсь в море направленной в меня ненависти и нет ни малейших шансов поднять градус взаимоуважения и улучшить корректность дискуссии - путём указания ссылок на первоисточники. и знаете, я был уверен, что никто не подумает, что этот текст был от меня. Я ошибался, виноват.
      Спасибо, что написали не мало строк, чтобы вежливо объяснить мне мою не правоту.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 23:51

      ))) да, я и не подумал.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > ФК Зенит всея Руси 18 июня 2016, 09:19

      Если вы купаетесь в море ненависти,то я в океане))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 17 июня 2016, 18:25

      Как-как, прямо 300 спартанцев

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 17 июня 2016, 18:09

      Все ангажировано и предвзято,лишь бы Россию зацепить любыми способами. Почему Англичан не наказывают, которые поехали в Ланс, Лиль и др. и устраивали беспорядки в тех городах в которых их сборная не играет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 17 июня 2016, 18:04

      Точно спецназ. Чётко, организовано))) ибо нех..уй

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11