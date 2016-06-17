Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» может приобрести Нолито за 18 миллионов

    Нападающий «Сельты» Нолито близок к тому, чтобы во время летнего трансферного окна покинуть команду. Об этом сообщил президент клуба Карлос Маурино. Напомним, в услугах футболиста заинтересована «Барселона».

    «Я думаю, что Нолито уйдет из «Сельты» летом. В его контракте прописана сумма отступных, которая равняется 18-ти миллионам евро. Тот, кто заплатит эту сумму, сможет его подписать. Да, мы потеряем хорошего игрока, но тогда приобретем ряд классных футболистов», – сказал Маурино.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2016 00:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 17 июня 2016, 06:23

      да зачем он нам, вместо него надо покупать более молодых игроков!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11