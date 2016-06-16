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    Шпрыгин и еще 19 фанатов будут депортированы из Франции в Россию

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин и еще 19 фанатов будут депортированы из Франции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ВОБ.

    «Делегация Всероссийского объединения болельщиков, автобус с которой был задержан 14 июня по дороге из Марселя в Лилль, более суток провела под арестом.

    В результате 20 человек были отпущены на свободу, а еще 20, включая главу ВОБ Александра Шпрыгина, перевезены в депортационный центр, откуда в течение пяти суток будут выдворены из страны.

    Власти Франции заявили, что приняли данное решение в целях безопасности, так как видят со стороны депортируемых болельщиков потенциальную угрозу. Никаких других причин озвучено не было», – сказал сотрудник пресс-службы.

    Напомним, автобус с болельщиками был задержан французскими властями на въезде в Лилль.

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    Источник: Р-Спорт

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    16.06.2016 01:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +42

      Lb40 16 июня 2016, 10:59

      Так для 23 болельщиков в форме сборной России тоже чемпионат закончился.
      Уже поболели...за Англичан, за Словаков.
      Депортируйте,пожалуйста, их.
      В аптеках валидол и валерьянка закончились.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 16 июня 2016, 10:15

      Все справедливо. Быдлу не место в цивилизованном мире!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА 16 июня 2016, 08:11

      .....та давно пора это быдло мажористое выслать...причем, сразу на колыму!!!....там энергия этих отморозков понадобится для лесозаготовок!!!!....есть же нормальные болелы, коих ни кто не трогает, а есть быдло, которое приехало по бесчинствовать!!!....что сделал полезного этот шпрыгин???...почему он не повлиял на ситуацию оперативно???....вот пусть он, как руководитель всея быдлячества, и платит эти 150 тыс.!!!....почему это я, своими налогами, должен опять расплачиваться за беспределы мажоров???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Саня БУБА 16 июня 2016, 08:32

      На Колыму его не сошлют, он социально близкий, он еще пригодится в России бучи устраивать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 16 июня 2016, 07:10

      Кто мне объяснит функции Шпрыгина и что он он полезного делает на своём посту?
      Самовлюбленный болтун,да и только...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +5113

      hunta 16 июня 2016, 06:37

      Лягушатники..., поступили как ..., лягушатники.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Сержиньо 16 июня 2016, 01:57

      Конечно, они же куда опаснее "мирных" английских болельщиков.

      -2
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    11