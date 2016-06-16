Так для 23 болельщиков в форме сборной России тоже чемпионат закончился.
Уже поболели...за Англичан, за Словаков.
Депортируйте,пожалуйста, их.
В аптеках валидол и валерьянка закончились.
Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин и еще 19 фанатов будут депортированы из Франции в Россию. Об этом сообщила пресс-служба ВОБ.
«Делегация Всероссийского объединения болельщиков, автобус с которой был задержан 14 июня по дороге из Марселя в Лилль, более суток провела под арестом.
В результате 20 человек были отпущены на свободу, а еще 20, включая главу ВОБ Александра Шпрыгина, перевезены в депортационный центр, откуда в течение пяти суток будут выдворены из страны.
Власти Франции заявили, что приняли данное решение в целях безопасности, так как видят со стороны депортируемых болельщиков потенциальную угрозу. Никаких других причин озвучено не было», – сказал сотрудник пресс-службы.
Напомним, автобус с болельщиками был задержан французскими властями на въезде в Лилль.
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