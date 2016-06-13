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    Евро-2016. Бельгия уступила Италии

    В матче первого тура группового этапа Евро-2016 сборная Бельгии проиграла команде Италии со счетом 0:2. Победу итальянцам принесли точные удары Эмануэле Джаккерини и Грациано Пелле.

    Ранее в этой группе Ирландия и Швеция сыграли вничью со счетом 1:1.

    Евро-2106. Групповой этап. Группа E. 1-й тур

    Бельгия – Италия – 0:2 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Джаккерини, 33; 0:2 – Пелле, 90+2.

    Бельгия: Куртуа, Симан (Феррейра-Карраско, 75), Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Витсель, Наингголан (Мертенс, 62), Феллаини, Де Брюйне, Азар, Р. Лукаку (Ориги, 73).

    Италия: Буффон, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Кандрева, Пароло, Де Росси (Мотта, 78), Джаккерини, Дармиан (Де Шильо, 59), Эдер (Иммобиле, 75), Пелле.

    Предупреждения: Кьеллини, 66; Эдер, 75; Бонуччи, 78; Мотта, 84.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    13.06.2016 23:51
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5

      Игорь-КЭМЗ 14 июня 2016, 07:07

      Неожиданно))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 14 июня 2016, 06:47

      Смешно было читать и слышать до матча, что Бельгия фаворит. Никогда не стоит недооценивать итальянцев

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      frickmaster 14 июня 2016, 06:34

      молодцы макоронники

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 14 июня 2016, 06:21

      Умницы. Браво я верю в Италию

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 14 июня 2016, 05:56

      Ай да молодцы... после России болею за Италию...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 14 июня 2016, 05:50

      Великолепная победа!
      FORZA ITALIA!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 14 июня 2016, 04:55

      Итальянцы - вот они скрытые фавориты Евро!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +238

      Громит 14 июня 2016, 03:28

      Красавчики)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Ailend 14 июня 2016, 02:01

      Похож матч, на тот же "компот". Германии и Украины

      -3
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      Рейтинг: +2

      Симург 14 июня 2016, 01:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Никогда не понимал, как такой чудесный народ, как итальянцы, славящиеся своей эмоциональностью и экспрессивностью, могут из года в год демонстрировать такой ультра-прагматичный тоскливый оборонительный анти-футбол. 90 минут насилия над болельщиком! Надеюсь, эта команда не пойдёт дальше 1/8, иначе чемпионат рискует быть безнадёжно испорченным, как это уже не раз случалось. Красота спасёт мир... от прагматичного футбола!

      -10
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      Рейтинг: +4265

      mutabor0992 > Симург 14 июня 2016, 02:18

      Насилие над болельщиками это игра нашей сборной.А у Италии такой стиль от обороны.Но как они убрали супер звездную Бельгию.Это что то с чем то!

      8
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 > Симург 14 июня 2016, 08:16

      тебе нужно было ставить на бельгию сумму поменьше дружище )))))

      1
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