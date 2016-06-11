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    Кержаков надеется выступить на чемпионате мира в России

    Лучший бомбардир в истории сборной России Александр Кержаков выразил надежду, что на Евро-2016 найдется футболист, который сможет достойно заменить его в составе национальной команды.

    «Надеюсь, что на один месяц найдется человек, который заменит меня и забьет достаточно голов, чтобы команда прошла как можно дальше.

    Чемпионат мира-2018? Мне будет 35 лет. Отличный возраст для футболиста. Будет стимулом выйти на поле и все всем доказать», – сказал Кержаков в эфире программы «Вечерний Ургант».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2016 01:15
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +68

      Dizzel79 12 июня 2016, 14:46

      надежда умирает последней

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      udavMike 12 июня 2016, 07:07

      да уж,никак не лишним будет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 июня 2016, 11:11

      Все надеются, что Кержаков еще себя покажет с сильнейшей стороны.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 11 июня 2016, 10:24

      Был бы рад его увидеть на ЧМ 2018, надеюсь обретет к 18 году вторую молодость, и вновь порадует болельщиков своими голами.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1539

      isa361 11 июня 2016, 09:49

      достойно заменить? он шутит?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 июня 2016, 09:24

      Так все и поедут,кто на Евро

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 11 июня 2016, 09:11

      Независимо от моего отношения к Шурику:
      что-что, а вот ЗАМЕНЯТЬ не надо, ибо все мы помним прошлый Евро, родивший миру термин "to kerzhakoved".

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 11 июня 2016, 09:03

      старая гвардия

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      dobrynia 11 июня 2016, 08:01

      В качества тренера?

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 11 июня 2016, 07:02

      Даже не смешно!

      0
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