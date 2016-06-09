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    Шишкин: «Мечтаю выиграть чемпионат Европы»

    Защитник сборной России Роман Шишкин поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате Европы, а также назвал фаворитов турнира.

    «Находясь на таком футбольном форуме, как чемпионат Европы, естественно, мечтаю добраться со сборной как можно дальше. А лучше, конечно, выиграть.

    Я думаю, что фавориты Евро – сборные Франции, Германии и Испании. Немцы – чемпионы мира, французы – хозяева турнира, а испанцы – действующие чемпионы Европы. Но не удивлюсь, если будут какие-то сюрпризы»,– сказал Шишкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2016 20:45
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 10 июня 2016, 09:17

      ...начинал играть Рома очень хорошо,вот,думал я--классный игрок выйдет из него... Вышел...
      Дай Бог ему сыграть и всей сборной достойно,а мы,болельщики,поддержим!!!

      0
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      Рейтинг: +194

      SE PAVLOV 10 июня 2016, 03:30

      Как не зайдешь в комменты - сплошной негатив . Не брызгайте слюной раньше времени , подождите , немного осталось !!!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 июня 2016, 02:49

      Ох, Рома, России, увы, это не светит, вот если бы собрать всех лучших игроков мира (Месси,Роналду, Неймар, Суарес, Ибрагимович и т.д.) и натурализовать их, то тогда, да, может что-то и получится

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      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 9 июня 2016, 21:05

      Дело за малым.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2016, 20:59

      Явно их Лёник чем то подкармливают, мечты,явно, как их сказок ...

      0
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 9 июня 2016, 20:51

      Выграть мечтает в sony PS

      3
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