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    Крамер: «Мне нравится тот футбол, который исповедуется в «Боруссии»

    Новичок менхенгладбахской «Боруссии» полузащитник Кристоф Крамер отметил футбол, который показывает его новый клуб.

    «Вижу, насколько важны в современном футболе сердце и страсть. Мне нравится тот футбол, который исповедуется в «Боруссии». Этим переходом я принял решение не против «Байера», а в пользу «Боруссии». А сумма трансферной компенсации – не давление на меня, а свидетельство высокой оценки моей игры», – приводит слова Крамера Goal.com.

    Контракт Крамера с «Боруссией» рассчитан на пять лет. Сумма компенсации составляет около 15 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2016 07:18
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