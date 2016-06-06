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    «Реал» и «Барселона» поспорят за Геррейру

    Защитник «Лорьяна» Рафаэль Геррейру попал в сферу интересов европейских топ-клубов. Сообщается, что в услугах 22-летнего игрока нуждаются «Реал» и «Барселона».

    Представители каталонской команды уже успели провести встречу с футболистом, на которой предлагали ему пополнить стан сине-гранатовых в будущем. Руководство «Барселоны» рассчитывает, что талантливый португалец сможет конкурировать за место в основном составе с Жорди Альбой.

    В прошедшем сезоне чемпионата Франции Геррейру провел 34 матча, в которых забил три гола и сделал две результативные передачи. Его рыночная стоимость составляет 7,5 миллионов евро.

    Источник: Sport.es

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    06.06.2016 10:53
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