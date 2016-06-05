Левандовски останется в «Баварии» на следующий сезон

Технический директор «Баварии» Михаэль Решке заявил, что нападающий Роберт Левандовски не покинет мюнхенскую команду во время летнего трансферного окна и проведет следующий сезон в стане действующего чемпиона Германии.

«Нет сомнений, что Левандовски проведет следующий сезон в составе «Баварии». Мы знаем, что располагаем лучшим форвардом планеты, и его контракт будет действовать еще три года. Мы не продадим его», – сказал Решке.