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    Левандовски останется в «Баварии» на следующий сезон

    Технический директор «Баварии» Михаэль Решке заявил, что нападающий Роберт Левандовски не покинет мюнхенскую команду во время летнего трансферного окна и проведет следующий сезон в стане действующего чемпиона Германии.

    «Нет сомнений, что Левандовски проведет следующий сезон в составе «Баварии». Мы знаем, что располагаем лучшим форвардом планеты, и его контракт будет действовать еще три года. Мы не продадим его», – сказал Решке.

    Источник: Goal.com

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    05.06.2016 17:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +422

      fakel-vrn 7 июня 2016, 09:40

      останется?)))...да он ни куда и не хотел переходить...)...это все выдумки были)

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 5 июня 2016, 17:10

      Ну и молодцы. Верное решение

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