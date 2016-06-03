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    Луческу: «В России более ровный чемпионат, чем на Украине»

    Новый главный тренер «Зенита» Мирча Луческу рассказал, какие изменения ждут петербургскую команду под его руководством.

    – Назовите три шага, которые вы предпримете, приступив к выполнению своих обязанностей?

    – Во-первых, я познакомился со всем руководством клуба, увидел инфраструктуру. Во-вторых, мне было приятно познакомиться с Петербургом. Один раз я был здесь с «Шахтером», но видел очень мало – только отель и стадион. Сейчас я получил большое удовольствие от города. И в третьих, подписал контракт.

    – Как изменится «Зенит» в игровом и кадровом плане? Ждет ли нас приход Кержакова?

    – К сожалению, из-за ситуации на Украине нельзя было следить за чемпионатом России так активно, как раньше. Отмечу выступление «Зенита» в Лиге чемпионов, отмечу хорошее качество игроков «Зенита». На все это я смотрел, не зная, что окажусь здесь. Сейчас важно познакомиться с футболистами. Воспользуюсь тем, что многие игроки основы в сборных, посмотрю молодежь. Определюсь с ее перспективами. Будет больше, чем раньше, товарищеских игр, чтобы я мог принять решение по каждому игроку. Качества футболистов лучше просматривать в товарищеских матчах. Это позволяет и готовиться к матчам, и анализировать ошибки, допущенные в этих поединках. Я приверженец атакующего футбола.

    В каких командах ни работал – все они забивали больше всех в своих чемпионатах. Мы побили рекорд «Шахтера», за один сезон забили 127 голов. И это при том, что потеряли много игроков из-за травм. В России более ровный чемпионат, больше команд, которые претендуют на еврокубковые места. На Украине только три команды могли претендовать на чемпионство – «Динамо», «Днепр» и «Шахтер». Для того чтобы привить команде атакующий футбол, нужно будет убедить игроков в том, что этот футбол им нравится, чтобы они получали от него удовольствие. Это подразумевает много автоматизма в комбинациях. Я лично получаю большое удовольствие от атакующего футбола. Естественно, многое будет зависеть от наших оппонентов. Но важно довести до наших игроков, чтобы, атакуя, они не забывали обороняться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2016 13:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 3 июня 2016, 14:54

      Вот мы вам и насуем,пока вы в атаке будите)))

      0
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      Рейтинг: +101

      hodyrev 3 июня 2016, 13:52

      Вот это мне нравится..атакующий Зенит и куча бразильцев,то что нужно!!!

      -2
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      Рейтинг: +269

      grand-igor 3 июня 2016, 13:25

      Луческу уже объявили на украине предателем и врагом народа

      -1
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