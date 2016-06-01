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    Левандовски угрожает переходом в «Реал»

    Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски планирует воспользоваться ажиотажем вокруг его фигуры на трансферном рынке в этом сезоне, чтобы выпросить у руководства клуба самую большую зарплату в команде.

    Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила польскому футболисту продление контракта до 2021 года с зарплатой в 15 миллионов евро. Сам нападающий хочет получать не менее 20 миллионов за сезон, угрожая продолжением переговоров с «Реалом», который весьма заинтересован в покупке футболиста.

    Источник: AS

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    01.06.2016 08:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 2 июня 2016, 17:54

      Откуда у Бомбардира такие цифры?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 1 июня 2016, 11:06

      Какие комментаторы "умники". Играли бы вы в клубе, которые гребут кучу денег, при этом вы бы тащили команду. А тут тебе говорят "У нас дофига денег, но на зарплате тебе мы сэкономим". А вы такие "Лады. Я ж не м*дак. На все согласен"

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 1 июня 2016, 10:09

      Вот бичевка то....понизить наххххх до 30000рублей в месяц чтоб не выепывался

      -1
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      Рейтинг: +142

      SERG63 1 июня 2016, 09:35

      Воспользовался ажиотажем вокруг себя и немцы пятерку накинут.ХА ХА!

      1
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      Рейтинг: +14

      dm91 1 июня 2016, 09:23

      шлюшк@ польская

      4
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