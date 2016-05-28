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    Левандовски не прочь перейти в «Реал»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал понять, что в ближайшее время он может оказаться в «Реале». Ранее сообщалось, что мадридский клуб сделал предложение 27-летнему футболисту.

    «Я уже шесть лет в Германии и выиграл здесь все. Иногда вы должны думать о том, не имеет ли смысл попробовать новый вызов», – прокомментировал интерес «Реала» польский форвард.

    Соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2019 года, а его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.

    Источник: Bild

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    28.05.2016 08:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +536

      dolf666 30 мая 2016, 15:45

      очуметь какой вызов уехать в Испанию играть за Реал!!!!) сказал бы в Валенсию или Севилью например, вот это был бы действительно вызов)

      1
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 28 мая 2016, 10:31

      Он до 2021 контракт продлил...зачем чушь очередную гнать ?

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > iron_Savior 30 мая 2016, 15:43

      когда же вы поймёте что контракт продляется только ради поднятия ценника, и хорошей зарплаты в случае если игрока не купят) если бы Лева не продлил контракт, то ушёл бы намного дешевле, или Реал дождался бы пока истечёт контракт и забрал бы его бесплатно!

      1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > 30 мая 2016, 15:45

      :)

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      Рейтинг: -7

      Emilk 28 мая 2016, 09:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спартак вперед

      -5
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      Рейтинг: +18

      griezmann_7 28 мая 2016, 08:51

      не перейдёт

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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 28 мая 2016, 08:15

      Крысы первые бегут

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      Рейтинг: +2173

      LOKOfanatik19 > Lexa_Lexa 28 мая 2016, 10:30

      при чем тут крысы ??? если про крыс, то Лева, Марио, Хуммельс, Роббен, и еще пару человек крысы, так они сбежали из своих клубов... получается так ??

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