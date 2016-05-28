Левандовски не прочь перейти в «Реал»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски дал понять, что в ближайшее время он может оказаться в «Реале». Ранее сообщалось, что мадридский клуб сделал предложение 27-летнему футболисту.

«Я уже шесть лет в Германии и выиграл здесь все. Иногда вы должны думать о том, не имеет ли смысл попробовать новый вызов», – прокомментировал интерес «Реала» польский форвард.

Соглашение Левандовски с «Баварией» рассчитано до лета 2019 года, а его рыночная стоимость составляет 70 миллионов евро.