Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Пике: «Барселона» заслужила победу в финале»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике после победы в финале Кубка Испании против «Севильи» заявил, что этот результат вполне закономерен.

    «Нашу силу показывают победы, которые мы одерживаем несколько последних лет. Маскерано быстро получил красную карточку, поэтому мы практически весь матч играли в меньшинстве. Было тяжело, но мы боролись и выиграли.

    Уверен, что наша команда заслужила эту победу. Мы хотим и дальше пополнять коллекцию своих трофеев. Было приятно слышать поддержку болельщиков до самых последних секунд», – сказал после матча Пике.

    Финальный матч Кубка Испании «Барселона» – «Севилья» завершился со счетом 2:0.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2016 10:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 мая 2016, 15:34

      100%! После такого судейства точно заслужили!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 23 мая 2016, 13:12

      Заслужили

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11