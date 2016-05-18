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    Коке: «Севилья» отдала много сил, чтобы пробиться в финал»

    Капитан «Севильи» Коке поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги Европы с «Ливерпулем». Напомним, встреча состоится сегодня в Базеле и начнется в 21:45 по московскому времени.

    «В сезоне-2013/14 нам пришлось играть матч квалификации Лиги Европы в Подгорице. И мы отправились на него с таким настроем, словно это был финал. Из-за такого настроя наши болельщики и полюбили этот турнир. Лига Европы отплатила нам всеми этими победами.

    Наша команда отдала много сил, чтобы пробиться в финал. К сожалению, некоторые наши игроки, например Марко Андреолли и Михаэль Крон-Дели, не сыграют из-за травм. Это серьезная потеря. Но бы будем сражаться за них», – сообщил Коке.

    Источник: УЕФА

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    18.05.2016 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      PAHANbI4 18 мая 2016, 09:07

      Удачи Севилья!

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