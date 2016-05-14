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    «Бавария» проведет церемонию прощания с Тони

    Мюнхенская «Бавария» запланировала церемонию прощания с нападающим Лукой Тони, который с 2007 по 2010 год выступал за немецкую команду, а недавно объявил о завершении профессиональной карьеры.

    Источник сообщает, что форварда пригласили на матч 34-го тура немецкой Бундеслиги между «Баварией» и «Ганновером», а прощание с футболистом состоится во время торжественного вечера, который будет посвящен очередному чемпионству «Баварии».

    Тони провел за «Баварию» 60 матчей, отметившись 38-ю мячами.

    Источник: Football Italia

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    14.05.2016 07:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +128

      shmag 14 мая 2016, 13:23

      думаю он полностью заслужил,жаль дольше не смог играть за Баварию.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 14 мая 2016, 07:30

      я думал он провёл больше 60 матчей

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      Vano1992 14 мая 2016, 07:23

      Good

      0
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