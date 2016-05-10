Молодежное первенство. «Мордовия» обыграла «Зенит», «Локомотив» был сильнее «Кубани»

Во вторник состоялись два матча 28-го тура молодежного первенства. «Мордовия» принимала на своем поле «Зенит». Саранская команда одержала победу со счетом 2:1. «Локомотив» обыграл «Кубань». Эта победа позволила столичным футболистам единолично возглавить турнирную таблицу.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 28-й тур

Мордовия (мол.) – Зенит (мол.) – 2:1

Голы: 1:0 – Игошев, 3. 1:1 – Назимов, 74. 2:1 – Маланьин.

Локомотив (мол.) – Кубань (мол.) – 2:1

Голы: 1:0 – Галанин, 18. 1:1 – Лантратов, 58 (автогол). 2:1 – Рубцов, 84.