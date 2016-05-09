Мутко: «Платини – выдающийся человек, который не заслужил столь длительного отстранения от футбола»

Президент РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отстранить экс-главу ФИФА Мишеля Платини на четыре года от любой футбольной деятельности.

«Это сложная ситуация и решение судебного органа, его трудно комментировать. Платини – выдающийся человек, серьезный организатор. Он многое сделал для УЕФА. Причины его отстранения не заслуживают такого решения по нему. Сейчас факты есть факты. Я могу только сожалеть о этом», – сказал Мутко.

Министр спорта РФ также добавил, что отстранение бывшего президента УЕФА не скажется на чемпионате мира в России.

«Наш чемпионат здесь ни при чем. Его проводит Международная федерация футбола (ФИФА), и соответствующие решения уже приняты. Это закрытый вопрос».