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  • Мутко: «Платини – выдающийся человек, который не заслужил столь длительного отстранения от футбола»

Мутко: «Платини – выдающийся человек, который не заслужил столь длительного отстранения от футбола»

9 мая 2016, 14:14
4

Президент РФ Виталий Мутко прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда отстранить экс-главу ФИФА Мишеля Платини на четыре года от любой футбольной деятельности.

«Это сложная ситуация и решение судебного органа, его трудно комментировать. Платини – выдающийся человек, серьезный организатор. Он многое сделал для УЕФА. Причины его отстранения не заслуживают такого решения по нему. Сейчас факты есть факты. Я могу только сожалеть о этом», – сказал Мутко.

Министр спорта РФ также добавил, что отстранение бывшего президента УЕФА не скажется на чемпионате мира в России.

«Наш чемпионат здесь ни при чем. Его проводит Международная федерация футбола (ФИФА), и соответствующие решения уже приняты. Это закрытый вопрос».

Источник: ТАСС
Европа Мутко Виталий Платини Мишель
Комментарии (4)
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калач
1462793099
как Мутко рот открывает, надо присмотреться - где-то что-то украли
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RUPRICHT
1462796425
С МИШЕЛЯ ПЛАТИНИ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ!!???РЕШИЛИ ПОВЕСИТЬ ВСЕХ СОБАК И СДЕЛАТЬ ГЛАВНОГО КОРРУПЦИОНЕРА ВСЕХ ВРЕМЕН И НАРОДОВ С МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФИФА!!!???
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Chelsea 1997
1462814926
Да все они такие заслужил он
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kykyi
1462824556
Мутко себе соломку подстилает.
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