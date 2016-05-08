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    Аленичев: «Зацепиться за пятерку? Нам деваться некуда»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился впечатлениями от матча 27-го тура РФПЛ, в котором его подопечные крупно обыграли «Динамо» (3:0).

    «Нашу победу посвящая ветеранам. Сыграли два дерби на ноль, забили пять голов – прекрасный результат. В этом же матче ключевым моментом стал второй наш гол, которой предопределил исход тяжелейшей игры. Турнирная задача одна – выиграть оставшиеся три матча. Зацепиться за пятерку? Нам деваться некуда», – сказал Аленичев в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.05.2016 21:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +43

      Mak-syt 9 мая 2016, 09:48

      Надежда умирает последней.Удачи!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 8 мая 2016, 23:15

      Сделайте это.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 8 мая 2016, 22:07

      Все в ваших ногах!!!

      2
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