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    «МЮ» составит конкуренцию «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в борьбе за молодую звезду «Вест Хэма»

    «Манчестер Юнайтед» планирует приобрести 17-летнего полузащитника «Вест Хэма» Риса Оксфорда. Скауты «красных дьяволов» активно следят за игроком, сделка может состояться во время летнего трансферного окна. В услугах футболиста также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

    По данным Transfermarkt, стоимость Оксфорда оценивается в 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за «Вест Хэм» в АПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

    Источник: Mirror.co.uk

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    07.05.2016 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 мая 2016, 16:50

      Лучше бы составили конкуренцию Летеру и Шрорам з 1 место.

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