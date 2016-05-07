«МЮ» составит конкуренцию «Манчестер Сити» и «Арсеналу» в борьбе за молодую звезду «Вест Хэма»

«Манчестер Юнайтед» планирует приобрести 17-летнего полузащитника «Вест Хэма» Риса Оксфорда. Скауты «красных дьяволов» активно следят за игроком, сделка может состояться во время летнего трансферного окна. В услугах футболиста также заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал».

По данным Transfermarkt, стоимость Оксфорда оценивается в 6 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за «Вест Хэм» в АПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.