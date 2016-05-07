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    Арбелоа покинет «Реал» нынешним летом

    Защитник «Реала» Альваро Арбелоа покинет «сливочных» по окончании текущего сезона – летом у испанца истекает контракт. Завтра футболист в последний раз выйдет на поле «Сантьяго Бернабеу» во встрече 37-го тура Примеры против «Валенсии».

    Арбелоа перешел в мадридский клуб из «Ливерпуля» в 2009-м году. В составе «бланкос» игрок завоевал титул чемпиона Испании, стал обладателем двух национальных Кубков, Суперкубка Испании, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА.

    Отметим, что защитник и дальше намерен продолжать свои выступления и не собирается вешать бутсы на гвоздь. В текущем розыгрыше Примеры Арбелоа принял участие в пяти матчах. В Лиге чемпионов на его счету две игры.

    Источник: Marca

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    07.05.2016 12:53
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 8 мая 2016, 02:15

      Возвращайся в Ливерпуль!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      REALMADRID_AV 7 мая 2016, 17:43

      Я так понимаю что в раздевалке он один из лидеров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Stanley12 7 мая 2016, 13:30

      Не такая уж это и большая потеря для Реала

      0
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