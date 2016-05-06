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    Гризманн: «Благодаря Симеоне я стал победителем»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн подчеркнул, что стиль игры мадридской команды не должен иметь значения, поскольку он приносит им победы.

    «Имеет значение только то, что мы стали финалистами Лиги чемпионов. Какая разница, какой стиль игры мы используем? Главное, что он приносит результат.

    Наш тренер требует от нас постоянной концентрации и самоотдачи. Даже на тренировках мы не расслабляемся ни на секунду. Все игроки должны выкладываться по максимуму. Именно Симеоне сделал меня лучше. Благодаря ему я чувствую себя победителем», – отметил Гризманн.

    Источник: AS

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    06.05.2016 10:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 7 мая 2016, 13:47

      симеоне может сделать тебя только чмошником, коим он сам является........

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      rusti2006 7 мая 2016, 00:07

      Симеоне Великий тренер!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 6 мая 2016, 10:52

      все так и есть

      0
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