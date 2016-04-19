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    Беллараби не хочет покидать «Байер»

    Полузащитник леверкузенского «Байера» Карим Беллараби не собирается менять клубную прописку по окончании текущего сезона.

    «Я принял окончательное решение защищать цвета «Байера» и в следующем сезоне. Да, мне поступали предложения от английских и испанских клубов, но я считаю, что наша команда только встала на путь развития. Полностью доверяю наставнику нашей команды Роджеру Шмидту и хочу сделать следующие шаги вместе с ним и командой», — сказал немец.

    Ранее сообщалось, что у футболиста сборной Германии есть интересные предложения от иностранных клубов.

    Источник: ФК «Байер»

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    19.04.2016 07:56
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