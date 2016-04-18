Родионов: «Аленичев доработает сезон, а после будем смотреть»

Да дайте вы ему поработать толком с командой,и будет результат.Уверен,просто.Ну а если менять то только уже реально на топового тренера ,а это уже огромное бабло,да и такой тренер попросит большие трансферы,а это ещё больше бабла...и вообще кого щас свободного то найти,который еще согласится в наш чемп ехать.А на непонятно кого менять вредить команде,лично я верю в хороший результат с Аленем.
Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что вопрос продолжения сотрудничества с главным тренером Дмитрием Аленичевым будет решаться после окончания сезона.
«Аленичев доработает до конца сезона. После будем смотреть, подводить итоги», – сказал Родионов.
После 24 туров «Спартак» находится на седьмой строчке в таблице РФПЛ, отставая на 11 очков от лидирующего «Ростова», и на шесть баллов – от «Локомотива», который занимает четвертое место, дающее право выступать в Лиге Европы.