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    Родионов: «Аленичев доработает сезон, а после будем смотреть»

    Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что вопрос продолжения сотрудничества с главным тренером Дмитрием Аленичевым будет решаться после окончания сезона.

    «Аленичев доработает до конца сезона. После будем смотреть, подводить итоги», – сказал Родионов.

    После 24 туров «Спартак» находится на седьмой строчке в таблице РФПЛ, отставая на 11 очков от лидирующего «Ростова», и на шесть баллов – от «Локомотива», который занимает четвертое место, дающее право выступать в Лиге Европы.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.04.2016 19:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 19 апреля 2016, 17:49

      Да дайте вы ему поработать толком с командой,и будет результат.Уверен,просто.Ну а если менять то только уже реально на топового тренера ,а это уже огромное бабло,да и такой тренер попросит большие трансферы,а это ещё больше бабла...и вообще кого щас свободного то найти,который еще согласится в наш чемп ехать.А на непонятно кого менять вредить команде,лично я верю в хороший результат с Аленем.

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      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 апреля 2016, 09:57

      problema v igrokah.
      nujno pokupat' bolee silnyh futbolistov. tot je rostov s takim sostavom dolgo ne protyanet, sleduyushiy sezon bez usileniya na vysokoe mesto vryad li potyanut

      0
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      Рейтинг: +490

      ViktorMG > aleks.meskini12 19 апреля 2016, 11:46

      Проблема в том, что нет команды. Подбор игроков не хуже большинства идущих впереди, а Спартак проигрывал и Уралу. и Кубани. А это вина тренера. Что хочет Аленичев видно, и да для его задач квалификация игроков не соответствует его задачам. Но проигрывать командам готовым вылететь из высшей лиги спартак не имеет права.

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      Рейтинг: +6613

      maior-60 19 апреля 2016, 00:09

      А сам не собираешься?

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 18 апреля 2016, 22:51

      И всё вам не так и всё вам не нравится! Оставьте тренера в покое пусть тренерует пригласите Моуринью кто вам ещё нужен не понятно!

      0
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      Рейтинг: +1636

      Psih86 18 апреля 2016, 22:05

      Какое же говно в этом клубе творится.....оставьте тренера на сезона три,и пусть он сам трансферами занимается.....а по другому лучше не будет!!!

      1
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      Рейтинг: +118

      kostyandr 18 апреля 2016, 22:01

      Где Титов?

      0
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      Рейтинг: +54

      pktsoev 18 апреля 2016, 21:59

      Алень-нормальный, порядочный мужик и хороший тренер! И если они его тронут, то будут фраерами!

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 18 апреля 2016, 21:37

      спартаку пора понять, что их уровень 7-8 место. Пока ниже 10го не скатятся, тренер работает отлично.

      -3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 18 апреля 2016, 20:04

      Это правильное решение, не трогать и не дёргать Аленичева до конца сезона Не всё получилось в игре с Зенитом, где-то удача отвернулась, где-то судья, но такую игру, которую показал Спартак в первом тайме, не ожидал никто, не Зенит, не болельщики, не я, думаю и игроки Спартака тоже были в лёгком недоумении, что можно так играть с Зенитом. ( То что произошло во втором тайме подлежит тщательному разбору, полному осмыслению и корректировке, может психолога подключить). И нужно закреплять такую игру и оттачивать от матча к матчу, тем более, что уже можно больше ни на чём не зацикливаться (кубки, еврокубки), ни на что не отвлекаться. Так, чтоб к концу сезона мы увидели команду, которую всё таки построил Аленичев и игру на которую хочется смотреть. (Барса вчера тоже проиграла, но мы , как маньяки продолжаем смотреть на их игру). И как бы потом не сложилась судьба Аленичева, хотелось бы чтоб по окончании сезона в его адрес звучали только слова благодарности, а для этого нужно работать и работать.

      8
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      Рейтинг: +419

      Тяп-Ляп. 18 апреля 2016, 19:43

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Очередной физрук спёкся.

      -9
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