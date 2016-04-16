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    «Барселона» может наказать Алвеса за его видео в женском парике

    Руководство «Барселоны» может оштрафовать Дани Алвеса из-за его видео, которое игрок выложил на своей странице в социальной сети Instagram, сообщает TV3.

    По словам представителя клуба Хорди Монеса, бразилец выбрал «не самый подходящий момент для шуток».

    «Есть члены нашего клуба, которых действия Алвеса оскорбили», – отметил он.

    Напомним, что на видео Алвес призывает поклонников «Барселоны» не расстраиваться из-за поражения команды от мадридского «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2016 07:48
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +284

      Kano 16 апреля 2016, 15:54

      Дани всегда таким был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      dermetfuck 16 апреля 2016, 13:53

      Клоун нашёл-таки "пятку", и его понесло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 16 апреля 2016, 12:40

      Алвешу уже пора успокоиться

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Igreks 16 апреля 2016, 11:38

      клоун он и в африке клоун.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      liit 16 апреля 2016, 11:14

      он пьяный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 16 апреля 2016, 08:41

      Не современная Европа, их не поймешь...

      0
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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 16 апреля 2016, 08:34

      Ну охуеть теперь, выложил видео в сети, плохой.

      1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 16 апреля 2016, 08:15

      Видать к геям в Барселоне не толерантны.

      -1
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