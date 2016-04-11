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    Таски: «Если бы я знал, что не буду играть, то не перешел бы в «Баварию»

    Защитник «Баварии» Сердар Таски признался, что разочарован своим переходом в немецкий клуб, в котором он останется до конца сезона по условиям арендного соглашения.

    «Если бы я знал, что не буду играть, то не перешел бы в «Баварию». Мои планы? Летом посмотрим, что произойдет. Варианты продолжения карьеры у меня есть, но пока трудно сказать, как все сложится. «Штутгарт»? Это всегда интересный вариант», – приводит слова Таски Bild.

    Напомним, что права на Таски принадлежат московскому «Спартаку». В текущем сезоне Таски провел за «Баварию» лишь один матч.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 10:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 12 апреля 2016, 08:58

      Клоун!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -305

      Недовольный 11 апреля 2016, 21:15

      Это все знали,кроме тебя почему-то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +293

      VVK13 11 апреля 2016, 17:20

      вот это оптимист на все 200%, с чего он вообще думал что будет играть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 11 апреля 2016, 16:33

      Видать тоже дружил с Димой Бузовым

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      bw17 11 апреля 2016, 14:22

      Смешной чувак.. А на что он надеялся? )) получит на халяву медаль чемпиона бундеслиги и пусть радуется..

      9
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 11 апреля 2016, 13:37

      Человек который является середняком в Спартаке,идёт в Баварию и не понимает почему он не играет в основе....

      7
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      Рейтинг: +26

      blackmanch 11 апреля 2016, 13:33

      как всегда

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +80

      ДМИТРИЙ202020 11 апреля 2016, 13:09

      ясно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 11 апреля 2016, 12:50

      чтобы надеяться хотя бы выходить на замену в Баварии, то в Спартаке надо как минимум блистать............. он не был хорошим игроком даже по меркам Спартака

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      amg063 11 апреля 2016, 12:49

      все знали, а он не знал

      3
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