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    Мельгарехо: «Самая большая проблема в Москве – это пробки»

    Полузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо рассказал о том, как проходит процесс его адаптации в московской команде.

    «В команде меня замечательно приняли. «Спартак» – это очень сплоченный коллектив. Адаптироваться мне помогали все – сложились отличные отношения и с русскими, и с легионерами. С русскоговорящими партнерами я говорю по-русски. Стараюсь, по крайней мере.

    Самая большая проблема в Москве – это пробки. Но, несмотря на это, моей семье здесь достаточно комфортно: есть все для жизни, для отдыха», — сказал Мельгарехо.

    Лоренсо Мельгарехо провел в составе красно-белых четыре матча и отметился одной голевой передачей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.04.2016 06:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 9 апреля 2016, 15:07

      мясо Лорик надо запивать молоком ,тогда глаза не лопнут..

      0
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      Рейтинг: +281

      serhz 9 апреля 2016, 12:06

      Самое главное-есть всё для отдыха !-да и уставать особенно негде с такой то игрой.

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      Рейтинг: +76

      Merovingen 9 апреля 2016, 09:25

      На метро езди, в чём проблема-то?

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