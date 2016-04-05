Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Месси: «По-человечески мы с Роналду нравимся друг другу»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал о том, что между ним и форвардом «Реала» Криштиану Роналду существуют хорошие отношения.

    «Наше соперничество создано прессой. Как игроки мы уважаем друг друга, а по-человечески мы друг другу нравимся.

    Я не соревнуюсь с Криштиану и уверен, что он не соревнуется со мной. Моя единственная цель – это успех моих команд, все остальное – выдумки. Я уже говорил, что личные рекорды не имеют решающего значения.

    Конечно, признание – это приятно, но успех «Барселоны» и Аргентины для меня важнее всего», – сказал Месси.

    Источник: The Sun

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2016 01:58
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +806

      тигрик 5 апреля 2016, 09:11

      Молодец, очень достойно! Жалко ваши фаны такие хейтеры, иногда мне их по человечески жаль...несут такую чушь, что невольно сомневаешься, а есть ли у этого человека мозги

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35

      y-ago 5 апреля 2016, 08:31

      Два великих футболиста, абсолютно разных по стилю и одни из лучших в мировом футболе!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      SERG63 5 апреля 2016, 07:00

      Лео умница!!Респект и Уважуха обоим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 5 апреля 2016, 05:08

      Переходи в наш чемпионат.
      Мы тебе устроим соревнование с Павлюченко)

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 5 апреля 2016, 02:20

      Конечно что бы Месси с Роналду не говорили, но это противостояние находится просто на подсознательном уровне!!! Они породили друг-друга, они не могут друг без друга... они как + и -, как инь&янь, как альфа и омега!))) Абсолютно разные и в то время от успехов и результатов одного зависит другой! Мне очень интересно что было бы если они играли б в одной команде (скажем в Лестер) ?!?! Это команда или была бы просто не проходной с результативностью 200 голов за сезон, или просто провальной.
      Вот такой полуночный бред=)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      msbleff 5 апреля 2016, 02:04

      да я уверен,что на многих светских тусовках они вместе бывают

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11